Астанчанин рассказал, как надо жить и работать в столице
Астанчанин под ником Romeo DL предложил изменить для жителей столицы рабочий график, внедрив шестичасовой рабочий день, чтобы «все могли нормально жить, а не только работать всю жизнь».
Астанчанин под ником Romeo DL предложил изменить для жителей столицы рабочий график, внедрив шестичасовой рабочий день, чтобы «все могли нормально жить, а не только работать всю жизнь».
Свой пост он опубликовал в группе Facebook.
Автор пояснил, что под фразой «нормально жить» он понимает проведение времени с близкими людьми, воспитание детей, занятие творчеством, благими делами, походы в гости, поездки на природу, обучение и другие «более приятные вещи», нежели работа.
«Вот представьте такой режим: вы приходите на работу в 7 утра, думаю, не проблема встать на один час раньше. А уходите с работы в 13.30, потому что после 10.00 есть еще тридцатиминутный перерыв на перекус. Есть еще более радикальный вариант — начинать с 6 утра, чтоб уйти с работы в 12.30», — заявил Romeo DL.
Колледжам, садикам и школам он предлагает начинать работать на час раньше, чтобы родители могли отвезти детей.
Для крупных магазинов, ТРЦ «Хан Шатыр» он придумал режим работы с 11.00 до 20.00, для кинотеатров — отдельно.
«В пользу такого режима на самом деле говорит очень многое:
— более эффективное использование рабочего времени, ведь многие при режиме как сейчас могут спокойно и так два часа бездельничать, лазить в интернете, смотреть фильмы или писать посты в интернете (как я сейчас).
— мы сможем эффективнее работать в отведенные 6 часов, чем сейчас за 8, потому что с утра человек более производителен, чем после обеда, и также потому, что у нас будет больше времени отдохнуть, восстановить силы и отвлечься от работы.
— большой эффект получит сфера услуг, общепита, транспорта, поскольку увеличится спрос, а это новые рабочие места.
— банки и подобные им организации могут работать в две смены, это снова рабочие места.
— надо убрать всю лишнюю отчетность в госорганах, чтоб они работали более продуктивно, подозреваю, что с таким режимом, когда многое надо успеть за более короткое время, большая часть отчетности уйдет сама собою, а остальную часть надо автоматизировать. Ничего ручками не втыкали чтоб.
— не нужны будут лишние совещания. Регламентировать их количество, не более двух, например, за неделю.
— предприятия, где непрерывное производство, так же как сейчас, посменно, остальные под 6 часовой рабочий день с утра.
«У нас будет более здоровое общество и люди станут более счастливы. Не это ли мерило успеха?», — резюмировал он.