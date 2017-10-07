Перед ЧМ-2018 в Казани проведут обработку от комаров
В городах, принимающих турнир, установят передвижные дезинфекционные камеры и обработают водоемы около спортивных объектов.
В городах, принимающих турнир, установят передвижные дезинфекционные камеры и обработают водоемы около спортивных объектов.
(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в Казани и других городах, принимающих матчи турнира, проведут обработку от комаров. Об этом сообщает издание Life.
Администрации городов закупят передвижные дезинфекционные камеры, а водоемы возле спортивных объектов обработают от насекомых.
Профилактические меры вызваны тем, что туристы из тропических и субтропических стран могут привезти арбовирусные инфекции (инфекции, переносимые кровососущими насекомыми — прим. Т-и).