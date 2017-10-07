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09:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Перед ЧМ-2018 в Казани проведут обработку от комаров

В городах, принимающих турнир, установят передвижные дезинфекционные камеры и обработают водоемы около спортивных объектов.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в Казани и других городах, принимающих матчи турнира, проведут обработку от комаров. Об этом сообщает издание Life.

Администрации городов закупят передвижные дезинфекционные камеры, а водоемы возле спортивных объектов обработают от насекомых.

Профилактические меры вызваны тем, что туристы из тропических и субтропических стран могут привезти арбовирусные инфекции (инфекции, переносимые кровососущими насекомыми — прим. Т-и).

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