Учения на случай теракта проходят в горбольнице Алматы
7 октября в Алматы на территории городской клинической больницы № 4 проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
7 октября в Алматы на территории городской клинической больницы № 4 проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В ходе учений будут отработаны навыки взаимодействия при возникновении угрозы на объектах уязвимых в террористическом отношении.
«Учебные задачи направлены на пресечение механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей путем поиска и обезвреживания взрывных устройств, освобождению заложников и нейтрализации террористов», — говорится в сообщении.