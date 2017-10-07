Более 100 человек госпитализировали в Новосибирской области из-за простуды
Осень — время простуд. К
Осень — время простуд. К
Болеют взрослые и дети — высокая температура, кашель, насморк. Новосибирские поликлиники и больницы с потоком пациентов пока справляются.
Лариса Позднякова, главный врач Городской инфекционной клинической больницы № 1: «Сегодня на госпитализации — около 80 детей, взрослых — около 30−40, это достаточно спокойная ситуация. Гриппа пока ни одного случая не зафиксировано на территории НСО».