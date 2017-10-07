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07:29 (мск), источник: Sputnik

МЧС Узбекистана открыло горячую линию в связи с ДТП под Владимиром

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана открыло горячую линию в связи с трагическим ДТП, произошедшим под Владимиром, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik
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«Близкие и родственники пострадавших в ДТП, произошедшем в Владимирской области, могут обращаться по горячему телефону +998 (71) 234−87−20, телефону доверия: +998 (71) 147−10−50, а также психологической поддержки: +998 (71) 235−01−25», — отметили в пресс-службе министерства.

Также узбекская сторона опубликовала телефоны горячих линий российского министерства: справочная МЧС России: +7 (495) 983−79−01 и единый телефон доверия МЧС России: +7 (499) 216−99−99.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По последним данным погибли 17 человек, большинство — граждане Узбекистана. В реанимации находятся три человека, в том числе один ребенок.

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