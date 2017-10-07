МЧС Узбекистана открыло горячую линию в связи с ДТП под Владимиром

«Близкие и родственники пострадавших в ДТП, произошедшем в Владимирской области, могут обращаться по горячему телефону +998 (71) 234−87−20, телефону доверия: +998 (71) 147−10−50, а также психологической поддержки: +998 (71) 235−01−25», — отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По последним данным погибли 17 человек, большинство — граждане Узбекистана. В реанимации находятся три человека, в том числе один ребенок.