В Башкирию пришел теплый азиатский антициклон

В выходные дни температура воздуха ночью повысится до +2,+7°С, а в дневные часы до +8,+13°С. Однако синоптики предупреждают, что повышение температуры воздуха будет сопровождаться дождями преимущественно в северной половине республики и усилением ветра до сильного.