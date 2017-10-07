В Башкирию пришел теплый азиатский антициклон
УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. После холодной первой пятидневки октября
УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. После холодной первой пятидневки октября
В выходные дни температура воздуха ночью повысится до +2,+7°С, а в дневные часы до +8,+13°С. Однако синоптики предупреждают, что повышение температуры воздуха будет сопровождаться дождями преимущественно в северной половине республики и усилением ветра до сильного.
Погодные условия будут более комфортными в начале предстоящей недели с усилением азиатского антициклона. Ветер ослабеет, вероятность осадков уменьшится. Преобладающая температура воздуха ночью за счет прояснений -1,+4°С, днем +10,+15°С. Понижение температуры воздуха по предварительным данным ожидается во второй половине недели.