Ненахова: грудное вскармливание может предотвратить рак груди

«Каждая восьмая женщина в мире заболевает раком… И риск заболевания увеличивается с возрастом. Самым действенным способом снизить этот риск является грудное вскармливание. Если женщина кормит ребенка до года, то шансов заболеть у нее меньше. Плюс, если учитывать, что было несколько родов и кормлений, — отметила Ненахова.