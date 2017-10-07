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08:04 (мск), источник: Sputnik

Ненахова: грудное вскармливание может предотвратить рак груди

Грудное вскармливание препятствует развитию онкологических опухолей в груди, рассказала Sputnik Узбекистан онколог-маммолог клиники МЕДСИ Юлия Ненахова.

Источник: Sputnik

«Каждая восьмая женщина в мире заболевает раком… И риск заболевания увеличивается с возрастом. Самым действенным способом снизить этот риск является грудное вскармливание. Если женщина кормит ребенка до года, то шансов заболеть у нее меньше. Плюс, если учитывать, что было несколько родов и кормлений, — отметила Ненахова.

Как объяснила эксперт, во время вскармливания грудью уменьшается рост мышечной ткани, что препятствует образованию злокачественных опухолей.

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