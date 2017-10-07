Байкеры Приморья закрывают мотосезон

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Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.

Закрыть мотосезон приехали приморские байкеры на набережную ДВФУ в субботу, 7 октября, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Сотни байкеров собрались для объединения в общую колонну и в 12 часов направились в сторону СТК «Приморское кольцо» по объездной трассе Седанка-Патрокл.

«Здесь очень красиво, жаль что места мало, далеко не все смогли поместиться» — поделился один из байкеров.