Байкеры Приморья закрывают мотосезон
Несколько сотен владельцев железных коней собрались сегодня на набережной ДВФУ и отправились на СТК «Приморское кольцо» (ФОТО).
Несколько сотен владельцев железных коней собрались сегодня на набережной ДВФУ и отправились на СТК «Приморское кольцо» (ФОТО).
Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.
Закрыть мотосезон приехали приморские байкеры на набережную ДВФУ в субботу, 7 октября, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Сотни байкеров собрались для объединения в общую колонну и в 12 часов направились в сторону СТК «Приморское кольцо» по объездной трассе
«Здесь очень красиво, жаль что места мало, далеко не все смогли поместиться» — поделился один из байкеров.
Напомним, остров Русский впервые стал местом проведения подобного мероприятия. Ранее байкеры собирались либо на центральной площади, либо на набережной Цесаревича. Однако в этом году они не успели согласовать место в центре города с мэрией, и было решено провести встречу на набережной ДВФУ.