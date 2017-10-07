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09:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Скончался директор санатория «Обуховский» Альберт Макарян

Ему было 76 лет.

Прислали скорбную новость из Камышлова: Почетный гражданин Свердловской области, директор санатория «Обуховский» Альберт Николаевич Макарян сегодня ночью умер.

Альберт Макарян родился 5 июля 1941 года в семье военного врача в селе Голенки Молотовского района (Приморский край). Трудовую жизнь начал в 16 лет на станкостроительном заводе. Одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи.

В 1963 году окончил Тбилисское артиллерийское военное училище, в 1968-м — Военный Факультет Института физкультуры им. Лесгафта в Ленинграде, в 2002-м — Уральский юридический институт.

«Обуховский» Альберт Николаевич возглавил в 1986 году, когда тот еще был пансионатом. Под его руководством санаторий стал одним из известнейших курортов Урала. Располагается он в 140 километрах от Екатеринбурга. Основным лечебным фактором является уникальная по своим свойствам минеральная вода «Обуховская», аналогов которой в России больше нет.

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