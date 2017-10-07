1,3 тысячи новобранцев поступят служить этой осенью на Тихоокеанский флот

Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.

В ходе осенней призывной кампании 2017 года соединения и воинские части Тихоокеанского флота примут более 1,3 тысячи новобранцев, из которых около 1,1 тысячи — младшие специалисты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на министерство обороны. В сообщении министерства также уточняется, что по прибытии в части призывники пройдут дополнительное медосвидетельствование и психологическое тестирование.

В рамках подготовки к прибытию призывников в соединениях и воинских частях проводятся работы по обновлению учебно-материальной базы для проведения занятий. С офицерами и сержантами проведены специальные сборы, в ходе которых они изучили особенности работы с молодым пополнением.

На занятиях командиры подразделений молодого пополнения, получили необходимые консультации и рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.

Основное внимание при работе с молодыми людьми будет уделено социальной адаптации к новым условиям. Новобранцы будут находиться под пристальным вниманием армейских психологов, которые окажут им необходимую помощь и поддержку в становлении в воинских коллективах.