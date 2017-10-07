1,3 тысячи новобранцев поступят служить этой осенью на Тихоокеанский флот
Все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование.
Все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование.
Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.
В ходе осенней призывной кампании 2017 года соединения и воинские части Тихоокеанского флота примут более 1,3 тысячи новобранцев, из которых около 1,1 тысячи — младшие специалисты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на министерство обороны. В сообщении министерства также уточняется, что по прибытии в части призывники пройдут дополнительное медосвидетельствование и психологическое тестирование.
В рамках подготовки к прибытию призывников в соединениях и воинских частях проводятся работы по обновлению
На занятиях командиры подразделений молодого пополнения, получили необходимые консультации и рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.
Основное внимание при работе с молодыми людьми будет уделено социальной адаптации к новым условиям. Новобранцы будут находиться под пристальным вниманием армейских психологов, которые окажут им необходимую помощь и поддержку в становлении в воинских коллективах.
По прибытию в воинскую часть все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование.