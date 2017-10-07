Сергей Жигунов едет в Молдову

Жигунов — продюсер и исполнитель главной роли в фильме. Режиссер фильма — Вячеслав Криштофович.
«Кинолента рассказывает о том, как после гибели жены главный герой фильма едет искать отца приемной дочери, который, по слухам, живет в мужском монастыре», — рассказал Пирожок.
Показ кинокартины состоится 11 октября в рамках кинофестиваля «Свидание с Россией».
Генеральным информационным партнером кинофестиваля «Свидание с Россией» выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.
Фестиваль «Свидание с Россией» пройдет в рамках Первой международной российско-молдавской выставки «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» и Кишиневского бизнес-форума, которые состоятся в период с 10 по 12 октября.