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10:16 (мск), источник: Sputnik.md

Сергей Жигунов едет в Молдову

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Знаменитый актер и продюсер Сергей Жигунов везет в Кишинев картину «О нём» («Обет молчания»), сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля «Свидание с Россией» Владимир Пирожок.

Источник: Sputnik.md

Жигунов — продюсер и исполнитель главной роли в фильме. Режиссер фильма — Вячеслав Криштофович.

«Кинолента рассказывает о том, как после гибели жены главный герой фильма едет искать отца приемной дочери, который, по слухам, живет в мужском монастыре», — рассказал Пирожок.

Показ кинокартины состоится 11 октября в рамках кинофестиваля «Свидание с Россией».

Генеральным информационным партнером кинофестиваля «Свидание с Россией» выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Фестиваль «Свидание с Россией» пройдет в рамках Первой международной российско-молдавской выставки «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» и Кишиневского бизнес-форума, которые состоятся в период с 10 по 12 октября.

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