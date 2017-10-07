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16:52 (мск), источник: ТАСС

«Молодежка ОНФ» предлагает каждому лично поздравить Владимира Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Направление по работе с молодежью Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» в субботу запустило на своем сайте акцию ко дню рождения российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор департамента молодежных проектов фронта Игорь Кастюкевич.

Источник: AP 2017

«В шесть утра по Москве, когда заиграл гимн России, на сайте “Молодежки ОНФ” появился генератор поздравлений», — сказал Кастюкевич.

По его словам, благодаря этому проекту каждый сможет оставить свое послание главе государства. Он подчеркнул, что эти поздравления сможет увидеть президент России.

Как пояснили в «Молодежке ОНФ», созданные с помощью генератора пожелания российскому лидеру будут включены в короткий ролик. «Видео с личным поздравлением Путину можно будет скачать и поделиться им в соцсетях», — уточнили организаторы акции.

«Для того чтобы ваше поздравление смогли найти все, и Владимир Владимирович лично, прикрепите к записи хэштеги #МолодежкаОНФ и #HB2PUTIN», — добавили в «Молодежке».

7 октября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет. Путин в 19-й раз отмечает день рождения на высших постах в стране. В прошлые годы глава государства, как правило, никак не выделял день своего рождения среди обычных рабочих будней, проводя его за работой.

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