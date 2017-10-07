«Молодежка ОНФ» предлагает каждому лично поздравить Владимира Путина с днем рождения

Источник: AP 2017

«В шесть утра по Москве, когда заиграл гимн России, на сайте “Молодежки ОНФ” появился генератор поздравлений», — сказал Кастюкевич.

По его словам, благодаря этому проекту каждый сможет оставить свое послание главе государства. Он подчеркнул, что эти поздравления сможет увидеть президент России.

Как пояснили в «Молодежке ОНФ», созданные с помощью генератора пожелания российскому лидеру будут включены в короткий ролик. «Видео с личным поздравлением Путину можно будет скачать и поделиться им в соцсетях», — уточнили организаторы акции.

«Для того чтобы ваше поздравление смогли найти все, и Владимир Владимирович лично, прикрепите к записи хэштеги #МолодежкаОНФ и #HB2PUTIN», — добавили в «Молодежке».