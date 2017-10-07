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09:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Большое будущее ждет советский трамвай в Приморье

Завтра, 8 октября, в музее пройдет презентация восстановленного трамвайного вагона РВЗ-6М2, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе Музея исторической техники на Садгороде.

Внешний вид знаменитого советского трамвая восстановили силами специалистов компании «Электрический транспорт» при поддержке мастеров музея техники на Садгороде к 105-ой годовщине открытия трамвайного движения во Владивостоке.

В полдень состоится презентация трамвая, после чего будет проведена экскурсия по всему музею. Гости мероприятия услышат премьеру песни о владивостокском трамвае в исполнении вокалиста Дмитрия Калугина.

«После презентации мы продолжим восстановление музейного трамвая — оборудуем салон и устроим в нем небольшую библиотеку с обменным фондом для всех гостей музея. Работать наша библиотека будет ежедневно, и каждый сможет не просто прочесть заинтересовавшую его книгу, но и взять ее с собой или принести издания из своих запасов», — рассказали в музее.

Напомним, история владивостокского трамвая началась 9 октября 1912 года, когда по маршруту от железнодорожного вокзала до Луговой в первый рейс вышел деревянный бельгийский вагон. К 1917 году городские власти открыли второй маршрут «Вокзал — Первая речка» и возвели второе депо, а после революции парк вагонов стал обновляться. В конце 1960-х от Луговой проложили пути до станций Минный Городок и Сахалинская, а спустя десятилетие маршрут до Третьей Рабочей продлили до станции Баляева. К 1991 году владивостокская трамвайная сеть достигла наибольшего развития — действовало пять маршрутов, общая протяженность линий достигала 18,4 километра.

Екатерина Лапкина.

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