Большое будущее ждет советский трамвай в Приморье

Внешний вид знаменитого советского трамвая восстановили силами специалистов компании «Электрический транспорт» при поддержке мастеров музея техники на Садгороде к 105-ой годовщине открытия трамвайного движения во Владивостоке.

В полдень состоится презентация трамвая, после чего будет проведена экскурсия по всему музею. Гости мероприятия услышат премьеру песни о владивостокском трамвае в исполнении вокалиста Дмитрия Калугина.

«После презентации мы продолжим восстановление музейного трамвая — оборудуем салон и устроим в нем небольшую библиотеку с обменным фондом для всех гостей музея. Работать наша библиотека будет ежедневно, и каждый сможет не просто прочесть заинтересовавшую его книгу, но и взять ее с собой или принести издания из своих запасов», — рассказали в музее.

Напомним, история владивостокского трамвая началась 9 октября 1912 года, когда по маршруту от железнодорожного вокзала до Луговой в первый рейс вышел деревянный бельгийский вагон. К 1917 году городские власти открыли второй маршрут «Вокзал — Первая речка» и возвели второе депо, а после революции парк вагонов стал обновляться. В конце 1960-х от Луговой проложили пути до станций Минный Городок и Сахалинская, а спустя десятилетие маршрут до Третьей Рабочей продлили до станции Баляева. К 1991 году владивостокская трамвайная сеть достигла наибольшего развития — действовало пять маршрутов, общая протяженность линий достигала 18,4 километра.