В Казахстане собирают подписи под петицией против учебников с Кукусей и Бутявкой

Источник: Newtimes.kz

Бурное обсуждение этой темы прошло на экспертно-рабочей группе общественного совета Восточного Казахстана. Педагоги и чиновники пытались переубедить родителей.

«Мы хотим убрать из обращения учебники 7 и 5 класса, а также не допустить распечатку учебников 3, 6 и 8 класса, которые пока выложены только на сайте, потому что мы не согласны с заданиями в этих учебниках, мы боимся этой новой программы, мы бы хотели, чтобы сначала они прошли апробацию», — пояснила участник инициативной группы Анастасия Кудина.

К новому учебнику просто нужно привыкнуть, твердят учителя. Он якобы призван воспитать свободную личность, не скованную системой зубрежки.

«Содержательная сторона не изменилась. Изменился подход к изучению предмета. На абстрактных темах ребёнок должен уметь выделять грамматические формы», — пояснила директор школы № 38 Усть-Каменогорска, учитель русского языка Инесса Чернышева.