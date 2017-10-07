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10:00 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане собирают подписи под петицией против учебников с Кукусей и Бутявкой

Родители казахстанских школьников собирают подписи под петицией против новых учебников по русскому языку за 5 и 7 классы, передает 31 канал.

Источник: Newtimes.kz

Бурное обсуждение этой темы прошло на экспертно-рабочей группе общественного совета Восточного Казахстана. Педагоги и чиновники пытались переубедить родителей.

«Мы хотим убрать из обращения учебники 7 и 5 класса, а также не допустить распечатку учебников 3, 6 и 8 класса, которые пока выложены только на сайте, потому что мы не согласны с заданиями в этих учебниках, мы боимся этой новой программы, мы бы хотели, чтобы сначала они прошли апробацию», — пояснила участник инициативной группы Анастасия Кудина.

К новому учебнику просто нужно привыкнуть, твердят учителя. Он якобы призван воспитать свободную личность, не скованную системой зубрежки.

«Содержательная сторона не изменилась. Изменился подход к изучению предмета. На абстрактных темах ребёнок должен уметь выделять грамматические формы», — пояснила директор школы № 38 Усть-Каменогорска, учитель русского языка Инесса Чернышева.

Тем не менее, инициативная группа просит Президента наложить мораторий на внедрение обновлённой программы и вернуть ранее используемые учебники 2012 или 2015 года издательства «Атамура». Родители из Уральска, Шымкента и Актау тоже начали сбор подписей. Они верят, что могут повлиять на ситуацию, ведь Президент обещал разобраться.

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