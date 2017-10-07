Керченская переправа возобновила работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Движение паромов на Керченской переправе, временно приостановленное утром в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Движение паромов на Керченской переправе, временно приостановленное утром в субботу
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — говорится в сообщении.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.