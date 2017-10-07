На улице Комсомольской в Хабаровске закрыли движение из-за ремонта
Ремонт дороги на участке от Амурского до Уссурийского бульваров продлится все выходные.
Ремонт дороги на участке от Амурского до Уссурийского бульваров продлится все выходные.
Движение на улице Комсомольской, от Амурского до Уссурийского бульваров, закрыли для ремонта дороги на 7 и 8 октября, сообщили в
В плане работ — замена асфальтового покрытия, поэтому дорожники просят автомобилистов объезжать ремонтируемый участок по соседним улицам.
Протяженность ремонтируемого участка — 580 метров. Работы идут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», на что выделено 5 миллионов 270 тысяч рублей.