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09:49 (мск), источник: АиФ Хабаровск

На улице Комсомольской в Хабаровске закрыли движение из-за ремонта

Ремонт дороги на участке от Амурского до Уссурийского бульваров продлится все выходные.

Источник: РИА "Новости"

Движение на улице Комсомольской, от Амурского до Уссурийского бульваров, закрыли для ремонта дороги на 7 и 8 октября, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

В плане работ — замена асфальтового покрытия, поэтому дорожники просят автомобилистов объезжать ремонтируемый участок по соседним улицам.

Протяженность ремонтируемого участка — 580 метров. Работы идут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», на что выделено 5 миллионов 270 тысяч рублей.

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