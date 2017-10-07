Женская доля: переехать из Молдовы в США и работать там в полиции

Источник: Sputnik.md

Мирабела признается, что любит свою работу, а штат Северная Дакота стал для нее второй родиной.

Она родилась в селе Лека Кантемирского района. В 2012 году выиграла Green Card и переехала в США вместе с мужем и их маленьким сыном. Английский она тогда знала на базовом уровне, но освоиться и с речью, и с новыми обстоятельствами помогли соотечественники, проживавшие на тот момент в Северной Дакоте. Молодую семью приютили на две недели, а потом помогли снять квартиру.

«Муж нашел работу быстро, так мы были спасены. Во многом пришлось изменить себя, — от образа питания до образа жизни в целом, — так как здесь, в Америке, все по-другому. Государство дает возможность устроиться переселенцам, особенно если у них не так много денег. Первые три месяца мы платили лишь 35 долларов за жилье, пока не “пошла” достойная зарплата», — рассказал Мирабела.

В Молдове она училась на факультете международных отношений, но здесь по профилю устроиться на работу не вышло. Пришлось выбирать из того, что было — кассир на заправке, санитарка в больнице.

«Я учила язык, показывая этим, что все лучше адаптируюсь к новым для себя реалиям. Решила не останавливаться на достигнутом и пошла в полицейскую академию. Теперь я — полицейский в департаменте шерифа округа Нельсон, а также — работник окружного суда», — отметила Мирабела.

Теперь они с мужем и ребенком путешествуют по всем США в свободное от работы время. За последние пять лет, признается Мирабела, их семья смогла сделать то, чего не имела возможности претворить в жизнь за все время пребывания на родине.

«Огромный опыт на новом месте, полное исчезновение языкового барьера и море впечатлений», — констатировала Мирабела.

О своей работе молодая женщина рассказывает много и с интересом. Инструктаж и условия работы в полиции США довольно жестки. Если подозреваемый не выполнил требования стража правопорядка или же допустил какое-либо двусмысленное действие, полицейский имеет право открыть огонь на поражение.