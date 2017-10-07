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11:20 (мск), источник: РИА Новости

В «Матильде» царь показан с пиететом, заявили в Общественной палате Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что просмотр фильма Алексея Учителя «Матильда» не вызвал у него отрицательных эмоций, и назвал картину высокохудожественным произведением.

Источник: РИА Новости

Закрытый предпремьерный показ фильма прошел в одном из кинотеатров Симферополя для представителей власти, духовенства, дома Романовых, представителей крымского парламента, правительства, общественной палаты и искусства.

Фильм Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Предпоказ был организован продюсерами фильма.

«Этот фильм не документальный, там, конечно, есть много художественного вымысла. Но если говорить о моем впечатлении, то я считаю, что это высокохудожественное произведение: игра актеров великолепная, потрясающие костюмы и интерьеры. Больше всего меня поразило — после того, что я читал и слышал об этом фильме — что в нем отношение к последнему русскому царю художники проявили, на мой взгляд, с пиететом. Никаких отрицательных эмоций от просмотра не возникает», — сказал Иоффе РИА Новости.

По его словам, в фильме показана история любви и страсти молодого человека, еще не царя.

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«Таких историй в жизни великих людей было очень много. Конечно, эта история облечена в определенные исторические рамки и среди этих рамок, наверное, есть доля выдумки и фантазии, но повторяю, сама фигура царя показана очень благородно, с пиететом. Я думаю, что мы получили в российском кинематографе великолепный пример художественного воплощения исторической темы», — отметил Иоффе.

По его мнению, фильм пройдет широким показом, и большинство зрителей получит удовольствие от его просмотра, «даже те, кто, может быть, считает, что там что-то не так».

Иоффе подчеркнул, что Россия является светским государством, где все с уважением относятся к разным религиям.

«Но точно также религия должна с уважением относиться к светскому государству. Те факты, когда люди, ослепленные какой-то ненавистью, какими-то неподтвержденными идеями, творили криминальные преступления, угрожали кому-то, поджигали, разрушали — я думаю, что государство должно этому дать серьезную оценку», — заключил глава ОП Крыма.

Задолго до выхода в прокат «Матильда» вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

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