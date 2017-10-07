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10:28 (мск), источник: Интерфакс

Вторая волна дождей накроет Москву в ночь на 9 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Первая октябрьская волна дождей в столичном регионе завершилась, осадки возобновятся в ночь на понедельник, сообщает Росгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 763 мм рт. ст. 3 м/с

По предварительным расчетам ведомства, в субботу в столице возможен лишь небольшой дождь (до 1 мм) при температуре не выше 10 градусов и ветре с порывами до 12−17 м/с.

В воскресенье в столичном регионе будет сухо и до 10−12 градусов.

По прогнозу Росгидромета, в ночь на понедельник в Москве выпадет до 9 мм, днем в понедельник — до 5 мм осадков. Прирост осадков во вторник может составить еще 8 мм.

Всего за двое суток в городе может выпасть до 22 мм влаги или около 37% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 75−85%.

Ранее в Гидрометцентре России «Интерфаксу» сообщили, что со среды по пятницу в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков.

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