Норвежский ученый в Крыму узнал о присвоении ему Нобелевской премии

Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственного совета Крыма, лидер немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Как сообщил депутат, члены норвежской делегации, находящиеся в Крыму с дружественным визитом, узнали новость о присуждении Нобелевской премии мира — 2017, посещая международный детский центр «Артек».

— Они восторженно радовались, — поделился впечатлениями крымский политик. — Все присутствующие их также искренне поздравили.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира получила организация, которая ведет борьбу за отмену ядерного оружия во всем мире.

Норвежская делегация прибыла в Крым 5 октября, и будет находиться в республике до 12 октября. В ее составе известные в Норвегии представители деловых кругов и политики. Вместе с гостями из Скандинавии приехали также двое немецких депутатов. После воссоединения Крыма с Российской Федерацией, это первый визит представителей Норвегии в Крым. Во время пребывания в республике, гости посетят Ялту, Севастополь, побывают в социальных и муниципальных учреждениях, проведут ряд встреч, в том числе с руководством парламента и правительства Крыма.

Справка «РГ».