Норвежский ученый в Крыму узнал о присвоении ему Нобелевской премии
Норвежский ученый из коалиции ICAN, врач по образованию, приехавший в Крым в составе делегации, узнал, что стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Норвежский ученый из коалиции ICAN, врач по образованию, приехавший в Крым в составе делегации, узнал, что стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственного совета Крыма, лидер немецкой
Как сообщил депутат, члены норвежской делегации, находящиеся в Крыму с дружественным визитом, узнали новость о присуждении Нобелевской премии мира — 2017, посещая международный детский центр «Артек».
— Они восторженно радовались, — поделился впечатлениями крымский политик. — Все присутствующие их также искренне поздравили.
Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира получила организация, которая ведет борьбу за отмену ядерного оружия во всем мире.
Норвежская делегация прибыла в Крым 5 октября, и будет находиться в республике до 12 октября. В ее составе известные в Норвегии представители деловых кругов и политики. Вместе с гостями из Скандинавии приехали также двое немецких депутатов. После воссоединения Крыма с Российской Федерацией, это первый визит представителей Норвегии в Крым. Во время пребывания в республике, гости посетят Ялту, Севастополь, побывают в социальных и муниципальных учреждениях, проведут ряд встреч, в том числе с руководством парламента и правительства Крыма.
Справка «РГ».
Кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) — это коалиция международных неправительственных организаций, целю которой является полное ядерное разоружение. Именно благодаря ICAN в июле которая насчитывает 468 года принят договор о запрещении ядерного оружия. Он вступит в силу, когда его ратифицируют стран.