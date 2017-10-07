На Молдову надвигаются ливни и шквалистый ветер

«На юге и в центре ожидаются сильные ливни, местами выпадет 15−20 литров на квадратный метр. Завтра по всей стране усилится северный ветер, местами — до 20 метров в секунду. Хорошая погода установится во второй половине следующей недели. В четверг и пятницу будет солнечно, без осадков», — сказала метеоролог Наталья Унгуряну.



Специалисты напоминают — в такую погоду возможны обрывы проводов и перебои в подаче электроэнергии. И уж точно не стоит прятаться под деревьями.