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10:29 (мск), источник: Publika.md

На Молдову надвигаются ливни и шквалистый ветер

День вина пройдет под дождем. В южных и центральных районах Молдовы объявлен желтый код метеоопасности из-за ливней и сильного ветра.

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Источник: Publika.md

Начнутся дожди сегодня во второй половине дня, и в силе предупреждение останется до вечера воскресенья.

«На юге и в центре ожидаются сильные ливни, местами выпадет 15−20 литров на квадратный метр. Завтра по всей стране усилится северный ветер, местами — до 20 метров в секунду. Хорошая погода установится во второй половине следующей недели. В четверг и пятницу будет солнечно, без осадков», — сказала метеоролог Наталья Унгуряну.

Специалисты напоминают — в такую погоду возможны обрывы проводов и перебои в подаче электроэнергии. И уж точно не стоит прятаться под деревьями.

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