Уральцев предупредили о штормовом ветре
Жителей Свердловской и Челябинской областей предупредили о штормовом ветре.
Жителей Свердловской и Челябинской областей предупредили о штормовом ветре.
По данным гидрометцетра, в отдельные его порывы эти выходные могут достигать 17−20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС обоих регионов.
— При сравнительно теплой и солнечной погоде прогнозируется сильный ветер южного и
В частности в ведомстве предлагают обходить стороной слабоукрепленные конструкции, рекламные щиты и шаткие строения, избегать пребывания у сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач. А в случае возникновения нештатной ситуации сообщать о ней по телефонам экстренных служб: 101,102,103,104.