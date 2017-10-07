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10:43 (мск), источник: "Российская газета"

Уральцев предупредили о штормовом ветре

Жителей Свердловской и Челябинской областей предупредили о штормовом ветре.

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Источник: AP 2017

По данным гидрометцетра, в отдельные его порывы эти выходные могут достигать 17−20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС обоих регионов.

— При сравнительно теплой и солнечной погоде прогнозируется сильный ветер южного и юго-западного направлений, — сообщили в МЧС. — Отдельные порывы могут достигать 15−20 метров секунду. В связи с этим рекомендуется закрыть окна, убрать хозяйственные вещи с балконов и соблюдать правила безопасности при нахождении на улице.

В частности в ведомстве предлагают обходить стороной слабоукрепленные конструкции, рекламные щиты и шаткие строения, избегать пребывания у сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач. А в случае возникновения нештатной ситуации сообщать о ней по телефонам экстренных служб: 101,102,103,104.

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