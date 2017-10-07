Уральцев предупредили о штормовом ветре

Источник: AP 2017

По данным гидрометцетра, в отдельные его порывы эти выходные могут достигать 17−20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС обоих регионов.

— При сравнительно теплой и солнечной погоде прогнозируется сильный ветер южного и юго-западного направлений, — сообщили в МЧС. — Отдельные порывы могут достигать 15−20 метров секунду. В связи с этим рекомендуется закрыть окна, убрать хозяйственные вещи с балконов и соблюдать правила безопасности при нахождении на улице.