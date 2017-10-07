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11:02 (мск), источник: Sputnik.md

Сейсмологи выяснили, в какие дни и месяцы происходят землетрясения

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Сейсмологи, ведущие свои наблюдения за земной корой и тектоническими сдвигами, выявили следующую закономерность — в последние годы количество землетрясений в мире увеличилось.

Источник: Sputnik.md

Причины возросшей активности земной коры называют разные, но прогнозировать дальнейшее поведение Земли не так-то просто, соответствующих технологий на нашей планете пока нет. Однако уже систематизированы некоторые данные по частотности сильных землетрясений и вот какая картина получилась.

Самым опасным месяцем является ноябрь — почти 11 процентов от всех землетрясений на Земле, выше 6.5 баллов. Далее следует май — 9,19%, за ним — апрель, сентябрь, октябрь, август и март — свыше 8%. Январь, декабрь, июнь и июль — более 7%. Самый спокойный месяц — февраль — 6,67%.

Определены и самые опасные и разрушительные дни землетрясений: суббота (15,34%), воскресенье (15,11%) и вторник (15%). Самым «безопасным» днем является четверг (11,82%).

В списке стран, где чаще всего происходят землетрясения магнитудой 6.5 и выше, соседняя с Молдовой Румыния, откуда и трясет нашу страну, отнесена к группе с низкой вероятностью разрушительного землетрясения, и занимает 20-е место. Однако именно Румыния является самой опасной сейсмозоной среди европейских стран, опережая по этому показателю Грецию и Италию.

В Молдове за последнее столетие считаются самыми сильными землетрясения (свыше 7 баллов) 11 ноября 1940 года, 4 марта 1977 года и 31 августа 1986 года.

Самыми опасными странами с точки зрения сильных землетрясений являются Япония, Индонезия, Чили, Папуа-Новая Гвинея, Мексика и Турция.

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