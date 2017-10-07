Молдова празднует Национальный день вина

«Прямо за моей спиной — импровизированная школа вина. Мы назвали ее “Ароматы вин”. Здесь будет сомелье, который расскажет обо всех дегустируемых винах», — сказал менеджер по продажам и маркетингу Алексей Мокану.



«А здесь пресс для винограда, гости смогут сами им пользоваться, пробовать муст и виноградный сок».



Туристов, приехавших на День вина, в аэропорту ждал сюрприз.



Все пассажиры, прилетевшие в кишиневский аэропорт, получают в подарок бутылку вина «Рарэ нягрэ» и карту, на которой отмечены крупнейшие винодельческие компании нашей страны. Так организаторы приглашают всех на День вина.



В эти дни в аэропорту раздадут пять тысяч бутылок вина.



«Это уже стало традицией. Кишиневский аэропорт тоже продвигает виноделие», — отметил директор Avia Invest Петру Жардан.



«Мы очень рады встречать здесь гостей, которые приезжают на наш праздник», — сказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.



О молдавских винодельческих традициях в канун праздника рассказало издание New York Post. Американские журналисты отмечают, что в Молдове производят вина высшего качества, но пока туристов здесь бывает гораздо меньше, чем в итальянском регионе Тоскана или французском Бордо.