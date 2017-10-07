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11:00 (мск), источник: Publika.md

Молдова празднует Национальный день вина

Кишинев в эти выходные стал европейской столицей виноделия. В Молдове в 16 раз проходит Национальный день вина. На площади Великого национального собрания ожидаются тысячи гостей. Подготовку к празднику начали заранее.

Источник: Publika.md

«Прямо за моей спиной — импровизированная школа вина. Мы назвали ее “Ароматы вин”. Здесь будет сомелье, который расскажет обо всех дегустируемых винах», — сказал менеджер по продажам и маркетингу Алексей Мокану.

«А здесь пресс для винограда, гости смогут сами им пользоваться, пробовать муст и виноградный сок».

Туристов, приехавших на День вина, в аэропорту ждал сюрприз.

Все пассажиры, прилетевшие в кишиневский аэропорт, получают в подарок бутылку вина «Рарэ нягрэ» и карту, на которой отмечены крупнейшие винодельческие компании нашей страны. Так организаторы приглашают всех на День вина.

В эти дни в аэропорту раздадут пять тысяч бутылок вина.

«Это уже стало традицией. Кишиневский аэропорт тоже продвигает виноделие», — отметил директор Avia Invest Петру Жардан.

«Мы очень рады встречать здесь гостей, которые приезжают на наш праздник», — сказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

О молдавских винодельческих традициях в канун праздника рассказало издание New York Post. Американские журналисты отмечают, что в Молдове производят вина высшего качества, но пока туристов здесь бывает гораздо меньше, чем в итальянском регионе Тоскана или французском Бордо.

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