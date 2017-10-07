Пропавший 4 октября 2017 года в Нижнем Новгороде 12-летний мальчик найден живым
Пропавший 4 октября 2017 года в Нижнем Новгороде 12-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает
Пропавший 4 октября 2017 года в Нижнем Новгороде 12-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает
Мальчик ушел от друга по адресу ул. Дворовая д. 36 (Автозаводский район) и в течение двух дней его местонахождение было неизвестно. Был найден живым 6 октября 2017 года.
Напомним что в конце августа текущего года потерялся и был оперативно найден четырехлетний мальчик недалеко от источника «Князь Владимирский» на территории деревни Сартаково Нижегородской области.