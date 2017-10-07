Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
14События недели в фотографиях
12:01 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области половину октября будет идти дождь и мокрый снег

Синоптики Обь-Иртышского Гидрометцентра дали прогноз на погоду в Омской области в октябре, который считается последним месяцем теплого периода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 83% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Среднемесячная температура в регионе составит 0…+2°С и, таким образом, не будет отклоняться от нормы, как и количество осадков.

Так, дождь, мокрый снег, местами гололедные явления ожидаются в большинстве дней второй половины месяца.

В первой декаде октября температура будет колебаться, ночью она составит −6…+3°С, днем 0…+7°С. Вторая декада будет теплее с ночной температурой до 0…+5°С, дневной до +10…+15°С. В третьей декаде месяца же ожидаются колебания ночью до −9…+3°С, днем до −5…+6°С.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Шторм «Нейт» усилился до урагана
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь