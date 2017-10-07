В Омской области половину октября будет идти дождь и мокрый снег

Среднемесячная температура в регионе составит 0…+2°С и, таким образом, не будет отклоняться от нормы, как и количество осадков.

В первой декаде октября температура будет колебаться, ночью она составит −6…+3°С, днем 0…+7°С. Вторая декада будет теплее с ночной температурой до 0…+5°С, дневной до +10…+15°С. В третьей декаде месяца же ожидаются колебания ночью до −9…+3°С, днем до −5…+6°С.