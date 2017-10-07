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12:09 (мск), источник: Tengrinews

Новый парк и пять скверов появятся в Астане до конца года

Пять новых скверов и еще один парк появятся в Астане до конца года, сообщается на сайте столичного акимата.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что более 962,5 миллиона тенге выделено в этом году на строительство парков, бульваров и скверов в столице Казахстана.

Об этом сообщил представитель городского Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуралы Елибаев.

По его словам, до конца 2017 будет завершено строительство пяти скверов и одного парка.

«В текущем году у нас завершено строительство одного парка по улице Жалайыри на территории района “Алматы”. Планируется построить сквер по улице Биржан сал, сквер по улице Желтоксан, сквер по улице Суворова, сквер по проспекту Тауелсиздык и по улице Кошкарбаева», — рассказал Елибаев.

Помимо этого, продолжил он, начата реконструкция сквера по улице Сейфуллина. По информации собеседника, бюджет на благоустройство города на следующий год еще не утвержден.

Однако о планах на предстоящий период уже известно. В 2018 году будут построены: парк в районе жилого массива «Коктал» площадью в 15,4 га и 11 объектов на местах аварийно-ветхого жилья (3 бульвара и 8 скверов).

«В соответствии с поручением акима, на местах аварийно-ветхого жилья будут построены скверы и бульвары. Два бульвара будут на территории района “Алматы”, еще один на территории района “Сарыарка”», — резюмировал Нуралы Елибаев.

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