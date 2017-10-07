Кемеровские пожарные спасли из горящего дома шесть человек

Пожарные Кемерово спасли из огня шесть человек во время пожара в многоквартирном доме вечером 6 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Звонок о возгорании поступил в МЧС от жителей многоэтажки, которые увидели дым, идущий из квартиры на втором этаже.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что хозяин горящей квартиры дома, но сам выбраться не может. Его вынесли на свежий воздух и передали врачам.

Также пожарные эвакуировали еще пять жильцов соседних квартир.