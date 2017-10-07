Кемеровские пожарные спасли из горящего дома шесть человек
Хозяин квартиры на втором этаже, где и началось возгорание, не мог самостоятельно покинуть здание.
Хозяин квартиры на втором этаже, где и началось возгорание, не мог самостоятельно покинуть здание.
Пожарные Кемерово спасли из огня шесть человек во время пожара в многоквартирном доме вечером 6 октября, сообщили в
Звонок о возгорании поступил в МЧС от жителей многоэтажки, которые увидели дым, идущий из квартиры на втором этаже.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что хозяин горящей квартиры дома, но сам выбраться не может. Его вынесли на свежий воздух и передали врачам.
Также пожарные эвакуировали еще пять жильцов соседних квартир.
Пожар оперативно ликвидировали. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.