Тимати презентует «Президентский бургер» в честь Владимира Путина

Идея гурмэ-эксперимента Тимати и его команды состоит в использовании любимых ингредиентов президента в одном блюде.

Бургер из домашней булочки с двумя котлетами из говядины и кусочками копченой индейки включает в себя ломтики маринованных огурцов, домашний сыр двух сортов, смородиновый джем, чесночный соус с хреном и другие составляющие.