Уникальный дом в Кишиневе отреставрируют

Но недавно руководитель Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ сообщил, что это здание будет обновлено и приведено в полный порядок.

Напомним, что здание, о котором идет речь, находится по адресу улица Василе Александри, 72. Оно было построено в середине XIX века. Его главная особенность — обнаруженная в 2017 году под слоем штукатурки майолика. Это разновидность керамики с элементами росписи глазурью, активно использовалась в Европе с эпоху Возрождения. Майолика кишиневского дома была расписана в стиле русского барокко, которое также называют Нарышкинским стилем или московским барокко. Это редкое стилевое направление в русской архитектуре конца XVII — начала XVIII веков.