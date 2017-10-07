Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
10Учителя при власти
13:45 (мск), источник: Sputnik.md

Уникальный дом в Кишиневе отреставрируют

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Ранее Sputnik писал о том, что в Кишиневе старинный дом с настенным орнаментом в стиле русского барокко уже давно пришел в негодность, и неизвестно, будет ли он когда-нибудь отреставрирован.

Источник: Sputnik.md

Но недавно руководитель Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ сообщил, что это здание будет обновлено и приведено в полный порядок.

По его словам, такое решение вынес Национальный совет по историческим памятникам. Автор проекта — Серджиу Гарконица.

Также Штефэницэ представил фрагменты плана по реконструкции здания.

Напомним, что здание, о котором идет речь, находится по адресу улица Василе Александри, 72. Оно было построено в середине XIX века. Его главная особенность — обнаруженная в 2017 году под слоем штукатурки майолика. Это разновидность керамики с элементами росписи глазурью, активно использовалась в Европе с эпоху Возрождения. Майолика кишиневского дома была расписана в стиле русского барокко, которое также называют Нарышкинским стилем или московским барокко. Это редкое стилевое направление в русской архитектуре конца XVII — начала XVIII веков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Задержан вице-министр финансов Молдовы
В Кишиневе мужчина упал с 13 этажа: у полиции несколько версий трагедии
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Калитвинцев уволен с поста главного тренера «Динамо»
Путин поручил врио губернатора навести в Приморье порядок
Шторм «Нейт» усилился до урагана
Граффити в честь дня рождения Путина появились в Европе
Заказчик скульптуры «Бесстрашная девочка» оштрафован за сексизм
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь