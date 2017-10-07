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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Граффити в честь дня рождения Путина появились в Европе

В европейских городах появились граффити с изображением Владимира Путина. Рисунки замечены в Париже, Барселоне и Берлине, сообщает в субботу, 7 октября, РИА Новости.

Парижский художник Skame Retors стилизовал рисунок под советский плакат авангардиста Александра Родченко и подписал граффити: «Миротворец, с днем рождения».

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Автор рисунка в Барселоне неизвестен. Он изобразил президента России подмигивающим и оставил две надписи: на испанском — «С днем рождения, Владимир Путин!» и на английском — «Каждый человек имеет право на самоопределение».

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В Берлине другой неизвестный художник нарисовал российского президента сидящим в кожаном кресле в окружении белых голубей и сопроводил граффити строчками из «Оды к радости» Шиллера — гимна Евросоюза: «Ты сближаешь без усилья/ Всех разрозненных враждой,/ Там, где ты раскинешь крылья,/ Люди — братья меж собой».

Граффити с поздравлением также можно увидеть в Дамаске.

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Рисунки с изображением президента появились и в нескольких российских городах.

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Это не первые подобные поздравления российского лидера с помощью граффити. Так, ранее на стенах домов в Берлине, Амстердаме, Париже, Барселоне, Мадриде и Лондоне были созданы аналогичные рисунки, где художники отобразили миротворческую миссию российского президента в урегулировании сирийского конфликта.

В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Ольга Лысенко
А где в РФ такие граффити появились ? 3- 4 региона не в счет.
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