Граффити в честь дня рождения Путина появились в Европе
В европейских городах появились граффити с изображением Владимира Путина. Рисунки замечены в Париже, Барселоне и Берлине, сообщает в субботу, 7 октября, РИА Новости.
В европейских городах появились граффити с изображением Владимира Путина. Рисунки замечены в Париже, Барселоне и Берлине, сообщает в субботу, 7 октября, РИА Новости.
Парижский художник Skame Retors стилизовал рисунок под советский плакат авангардиста Александра Родченко и подписал граффити: «Миротворец, с днем рождения».
Автор рисунка в Барселоне неизвестен. Он изобразил президента России подмигивающим и оставил две надписи: на испанском — «С днем рождения, Владимир Путин!» и на английском — «Каждый человек имеет право на самоопределение».
В Берлине другой неизвестный художник нарисовал российского президента сидящим в кожаном кресле в окружении белых голубей и сопроводил граффити строчками из «Оды к радости» Шиллера — гимна Евросоюза: «Ты сближаешь без усилья/ Всех разрозненных враждой,/ Там, где ты раскинешь крылья,/ Люди — братья меж собой».
Граффити с поздравлением также можно увидеть в Дамаске.
Рисунки с изображением президента появились и в нескольких российских городах.
Это не первые подобные поздравления российского лидера с помощью граффити. Так, ранее на стенах домов в Берлине, Амстердаме, Париже, Барселоне, Мадриде и Лондоне были созданы аналогичные рисунки, где художники отобразили миротворческую миссию российского президента в урегулировании сирийского конфликта.
В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил