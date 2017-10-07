Граффити в честь дня рождения Путина появились в Европе

Парижский художник Skame Retors стилизовал рисунок под советский плакат авангардиста Александра Родченко и подписал граффити: «Миротворец, с днем рождения».

Автор рисунка в Барселоне неизвестен. Он изобразил президента России подмигивающим и оставил две надписи: на испанском — «С днем рождения, Владимир Путин!» и на английском — «Каждый человек имеет право на самоопределение».

В Берлине другой неизвестный художник нарисовал российского президента сидящим в кожаном кресле в окружении белых голубей и сопроводил граффити строчками из «Оды к радости» Шиллера — гимна Евросоюза: «Ты сближаешь без усилья/ Всех разрозненных враждой,/ Там, где ты раскинешь крылья,/ Люди — братья меж собой».

Граффити с поздравлением также можно увидеть в Дамаске.

Рисунки с изображением президента появились и в нескольких российских городах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZ8NhnIDJgS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Владимир Владимирович теперь зорко наблюдает по ул.Садовая в Кашире -2 ✌ #Путин #скоровыборы</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Lyudmila Vinokurova ♋ (@vinokurovalyudmila) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-07T08:53:43+00:00">Окт 7 2017 в 1:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первые подобные поздравления российского лидера с помощью граффити. Так, ранее на стенах домов в Берлине, Амстердаме, Париже, Барселоне, Мадриде и Лондоне были созданы аналогичные рисунки, где художники отобразили миротворческую миссию российского президента в урегулировании сирийского конфликта.