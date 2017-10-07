Казахстанцы придумали хитрый способ борьбы с ценами на бензин

Источник: Zakon.kz

Как пишут авторы послания, цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 200−250 тенге за литр, а может быть и больше.

В Европе водители пытались бороться с ценами акцией «Не покупай топливо один день», которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубные, чем для них.

«Но на основе этой акции возникла идея новой, куда более эффективной. Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью — мы должны принимать меры!».

«Чтобы сделать это без каких — либо неудобств для себя, возникла такая идея: в течение двух месяцев не покупаем бензин и дизтопливо на заправке одного поставщика региона. Если топливо не будут покупать долгий период — продавец будет вынужден снижать цены. И они снизят цены — другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь!», — пишут инициаторы.