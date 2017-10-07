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15:02 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцы придумали хитрый способ борьбы с ценами на бензин

Казахстанцы пересылают друг другу по Whatsapp способы борьбы с высокими ценами на бензин, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишут авторы послания, цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 200−250 тенге за литр, а может быть и больше.

В Европе водители пытались бороться с ценами акцией «Не покупай топливо один день», которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубные, чем для них.

«Но на основе этой акции возникла идея новой, куда более эффективной. Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью — мы должны принимать меры!».

«Чтобы сделать это без каких — либо неудобств для себя, возникла такая идея: в течение двух месяцев не покупаем бензин и дизтопливо на заправке одного поставщика региона. Если топливо не будут покупать долгий период — продавец будет вынужден снижать цены. И они снизят цены — другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь!», — пишут инициаторы.

Далее они дают полную инструкцию, что необходимо сделать. «…Просто пересылайте это сообщение, и люди перестанут покупать. …В народе есть сила, под которой сломается любая большая корпорация и даже система! Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись. Тихо, тупо объезжаем их заправки и ждем, когда у них мозги заработают. И помните — 50 тенге не деньги — пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам в 98 тенге/литр», — написали авторы сообщения.

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