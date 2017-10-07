В США создадут пиццу Hot like Putin в честь дня рождения президента РФ

«Президент Путин культовая личность. Он харизматичный и яркий лидер. Поэтому мы решили поздравить его с днем рождения и разработали уникальный рецепт, подчеркивающий его сильный и необычный характер. Кроме того, мы с большим уважением относимся ко всему русскоговорящему сообществу, живущему в нашем городе. Надеемся, что эта акция порадует и их», — заявили в пиццерии.

Именинную острую пиццу с соленым огурцом можно будет заказать как на месте, так и с доставкой на дом. Кстати, пиццерия находится поблизости с Посольством РФ на границе районов Гловер Парк и Джорджтаун. Так что сотрудники российской дипмиссии смогут первыми попробовать эксклюзивный продукт.

Владимир Путин 7 октября празднует свое 65-летие.