Более тысячи нелегалов привлекли к ответственности в Восточном Казахстане

Созданные 50 мобильных групп из числа миграционной службы, криминальной и местной полиций проверили все строительные площадки, рынки, учебные заведения, места общепита, где велика возможность использования иностранной рабочей силы.
«Составлено 1130 административных протоколов, в том числе в отношении 477 нелегалов из дальнего зарубежья. За нарушения приглашёнными иностранцами миграционного законодательства нашей страны к ответственности привлечены 100 принимающих сторон. 9 работодателей привлечены к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы», — сообщили в ДВД ВКО.
Кроме того, начато 11 досудебных расследований за нарушение миграционного законодательства. О выдворении иностранцев принято 106 судебных актов. 430 иностранцам сократили сроки временного пребывания в Казахстане.