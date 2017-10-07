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14:36 (мск), источник: Kazinform

Более тысячи нелегалов привлекли к ответственности в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Только за три дня второго этапа республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» в Восточном Казахстане к ответственности привлечено 1130 нелегалов, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте внутренних дел.

Созданные 50 мобильных групп из числа миграционной службы, криминальной и местной полиций проверили все строительные площадки, рынки, учебные заведения, места общепита, где велика возможность использования иностранной рабочей силы.

«Составлено 1130 административных протоколов, в том числе в отношении 477 нелегалов из дальнего зарубежья. За нарушения приглашёнными иностранцами миграционного законодательства нашей страны к ответственности привлечены 100 принимающих сторон. 9 работодателей привлечены к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы», — сообщили в ДВД ВКО.

Кроме того, начато 11 досудебных расследований за нарушение миграционного законодательства. О выдворении иностранцев принято 106 судебных актов. 430 иностранцам сократили сроки временного пребывания в Казахстане.

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