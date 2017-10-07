Более тысячи нелегалов привлекли к ответственности в Восточном Казахстане

«Составлено 1130 административных протоколов, в том числе в отношении 477 нелегалов из дальнего зарубежья. За нарушения приглашёнными иностранцами миграционного законодательства нашей страны к ответственности привлечены 100 принимающих сторон. 9 работодателей привлечены к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы», — сообщили в ДВД ВКО.



Кроме того, начато 11 досудебных расследований за нарушение миграционного законодательства. О выдворении иностранцев принято 106 судебных актов. 430 иностранцам сократили сроки временного пребывания в Казахстане.