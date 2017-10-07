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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Несанкционированный митинг в Перми посетило всего около 200 человек

В Перми возле памятника Героям фронта и тыла на городской эспланаде завершился несанкционированный митинг сторонников в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Всего на эспланаде собралось порядка 200 участников акции. Как передает корреспондент «Ъ», мероприятие прошло без инцидентов. На предыдущих митингах представителей пермского штаба Навального было в несколько раз больше участников.

Напомним, вчера администрация Перми объявила акцию сторонников господина Навального незаконной: для проведения митинга была согласована площадка в Парке камней у вокзала Пермь II.

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