Прекрасное далеко

Поймать МКС на фоне Луны или Солнца в объектив камеры довольно непросто. Станция движется со скоростью 28 тысяч километров в час и совершает транзит буквально за секунду. Астрофотографу необходимо не только настроить технику и правильно подгадать момент для съемки, но и удачно выбрать место — ведь если небо будет затянуто облаками, то ничего не выйдет. Зато, когда обстоятельства складываются удачно, получаются по-настоящему завораживающие фотографии. В некоторых случаях на них попадает не только МКС, но и другие объекты, например птицы или даже планеты.