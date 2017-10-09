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13:20 (мск), источник: N + 1

Прекрасное далеко

Галерея фотографий Международной космической станции на фоне Луны и Солнца.

Источник: Cassiopea Observatory/CC0

Поймать МКС на фоне Луны или Солнца в объектив камеры довольно непросто. Станция движется со скоростью 28 тысяч километров в час и совершает транзит буквально за секунду. Астрофотографу необходимо не только настроить технику и правильно подгадать момент для съемки, но и удачно выбрать место — ведь если небо будет затянуто облаками, то ничего не выйдет. Зато, когда обстоятельства складываются удачно, получаются по-настоящему завораживающие фотографии. В некоторых случаях на них попадает не только МКС, но и другие объекты, например птицы или даже планеты.

Источник: ESA/CC0
Транзит МКС по диску Луны | Источник: David Duarte/UniverseToday/CC0
Транзит МКС по диску Луны | Источник: Thierry Legault/CC0
Совместный транзит МКС и Венеры, 8 июня 2004 | Источник: ESA/CC0
Источник: Alexander Krivenyshev/CC0
Во время транзита МКС в кадр попала птица | Источник: ESA/CC0
Источник: David Duarte/CC0
Транзит МКС на фоне Солнца во время затмения | Источник: NASA/CC0
Транзит МКС на фоне Солнца во время затмения | Источник: NASA/CC0

Кристина Уласович

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