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14:59 (мск), источник: КрымPress

В воскресенье и в понедельник погода в Крыму сильно испортится

Погода в Крыму 8 и 9 октября испортится, «благодаря» приходу на полуостров южного циклона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 763 мм рт. ст. 2 м/с

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 8 октября и в течение суток 9 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20−25 м/с.

Днем 9 октября максимальная температура воздуха понизится на 8−10 градусов, — сообщили в МЧС России по РК.

Крымские спасатели напоминают правила поведения при нестандартных погодных проявлениях:

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