В воскресенье и в понедельник погода в Крыму сильно испортится
Погода в Крыму 8 и 9 октября испортится, «благодаря» приходу на полуостров южного циклона.
Погода в Крыму 8 и 9 октября испортится, «благодаря» приходу на полуостров южного циклона.
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 8 октября и в течение суток 9 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы; усиление
Днем 9 октября максимальная температура воздуха понизится на 8−10 градусов, — сообщили в МЧС России по РК.
Крымские спасатели напоминают правила поведения при нестандартных погодных проявлениях: