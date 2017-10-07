В Уфе открыли сквер «Уфимская верста»
УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в преддверии Дня Республики состоялось открытие сквера «Уфимская верста», расположенного в начале проспекта Октября.
УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в преддверии Дня Республики состоялось открытие сквера «Уфимская верста», расположенного в начале проспекта Октября.
Название ему выбрали горожане в ходе
Реконструкция сквера заняла около года. Была вычищена площадка, посажены 55 крупномеров, установлено 8 фонарей и 14 скамеек, уложено 425 кв.м рулонного газона.