В Уфе открыли сквер «Уфимская верста»

Название ему выбрали горожане в ходе онлайн-голосования, в память о прошлом, когда на этом месте проходил Старосибирский тракт. Как сообщили в администрации Уфы, подобные небольшие скверы появятся по всей протяженности проспекта — самой длинной улицы в городе.