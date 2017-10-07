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16:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе открыли сквер «Уфимская верста»

УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в преддверии Дня Республики состоялось открытие сквера «Уфимская верста», расположенного в начале проспекта Октября.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Название ему выбрали горожане в ходе онлайн-голосования, в память о прошлом, когда на этом месте проходил Старосибирский тракт. Как сообщили в администрации Уфы, подобные небольшие скверы появятся по всей протяженности проспекта — самой длинной улицы в городе.

Реконструкция сквера заняла около года. Была вычищена площадка, посажены 55 крупномеров, установлено 8 фонарей и 14 скамеек, уложено 425 кв.м рулонного газона.

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