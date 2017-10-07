Минздрав напомнил, куда обратиться родившей нежеланного ребенка женщине
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения напомнили, куда может обратиться женщина, которая родила нежеланного ребенка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения напомнили, куда может обратиться женщина, которая родила нежеланного ребенка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Если у матери произошла та или иная жизненная ситуация, когда она по
«Если у женщины тяжелая жизненная ситуация, у нее нет взаимопонимания в семье, а также возникли любые другие причины, она может прийти в учреждение здравоохранения и написать заявление на временное помещение малыша в дом ребенка без лишения родительских прав и отказа от него. Мама имеет возможность приезжать в этот дом ребенка. В случае, когда ее жизненная ситуация улучшится, она может забрать малыша, поскольку не лишена родительских прав, а поместила его в связи с трудной жизненной ситуацией», — отметила Елена Богдан.
Если ситуация не улучшилась или мать по тем или иным причинам не может или не хочет в дальнейшем воспитывать ребенка, она пишет отказ. Информация передается в центр усыновления.
Если же ребенка подбросили в медучреждение, медработники должны будут сообщить соответствующую информацию в районный отдел внутренних дел, сотрудники которого проведут разыскные мероприятия.
Более того, оставленный в
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«Если такая ситуация возникает, обратитесь к педиатру,
Как сообщалось ранее, в Могилевской области были обнаружены тела двух новорожденных. Первый случай стал известен, когда в центральную районную больницу Быхова за медицинской помощью обратилась 41-летняя жительница Быховского района. При обследовании пациентки медработники обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности. Выехавшая на место
Следователи Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденной девочки на заводе утилизации бытовых ресурсов. У следствия имеется предположение, исходя из внешних признаков, что роды проходили вне медицинского учреждения. Проводятся мероприятия по установлению личности роженицы.