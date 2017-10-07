Минздрав напомнил, куда обратиться родившей нежеланного ребенка женщине

«Если у матери произошла та или иная жизненная ситуация, когда она по какой-либо причине скрывает свою беременность или не может воспитывать родившегося младенца, существуют цивилизованные способы оставления ребенка», — сказала начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан.

Во-первых, после родов мать может написать отказ от ребенка. В организации здравоохранения ему будут проведены все необходимые обследования, а информацию о младенце передадут в Национальный центр усыновления. В зависимости от того, как быстро найдутся приемные родители, усыновители или опекуны, решится его дальнейшая судьба. Начальник главного управления заверила, что сегодня есть огромное число людей, которые хотели бы усыновить малыша.

«Если у женщины тяжелая жизненная ситуация, у нее нет взаимопонимания в семье, а также возникли любые другие причины, она может прийти в учреждение здравоохранения и написать заявление на временное помещение малыша в дом ребенка без лишения родительских прав и отказа от него. Мама имеет возможность приезжать в этот дом ребенка. В случае, когда ее жизненная ситуация улучшится, она может забрать малыша, поскольку не лишена родительских прав, а поместила его в связи с трудной жизненной ситуацией», — отметила Елена Богдан.

Если ситуация не улучшилась или мать по тем или иным причинам не может или не хочет в дальнейшем воспитывать ребенка, она пишет отказ. Информация передается в центр усыновления.

Если же ребенка подбросили в медучреждение, медработники должны будут сообщить соответствующую информацию в районный отдел внутренних дел, сотрудники которого проведут разыскные мероприятия.

Что касается бэби-боксов, то опыт некоторых европейских стран показывает — они не приводят к исключению ситуаций, когда мать выбрасывает новорожденного.

Более того, оставленный в бэби-боксе ребенок не знает своих родителей, на что имеет право согласно Конвенции ООН по правам ребенка. Человек имеет право знать свое происхождение, также как и в случае, когда его подкидывают в организацию здравоохранения (поэтому проводятся разыскные мероприятия). Полная анонимность не дает специалистам возможности работать над восстановлением кровной семьи.

В бэби-бокс может попасть ребенок, похищенный у родителей. Его может подкинуть в бокс не мать, а кто-то из семьи без ее ведома. Такой случай, например, был в сентябре 2015 года на Ставрополье (Россия) — ребенка в боксе оставила бабушка.

«Если такая ситуация возникает, обратитесь к педиатру, акушеру-гинекологу, к любому медработнику за помощью, он расскажет, что нужно делать. Можно обратиться в управление или отдел образования райисполкома и вам подскажут, как выйти из ситуации», — резюмировала Елена Богдан.

Как сообщалось ранее, в Могилевской области были обнаружены тела двух новорожденных. Первый случай стал известен, когда в центральную районную больницу Быхова за медицинской помощью обратилась 41-летняя жительница Быховского района. При обследовании пациентки медработники обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности. Выехавшая на место следственно-оперативная группа осмотрела дом роженицы, где под полом без признаков жизни обнаружила тело новорожденной девочки. Установлено, что женщина не состояла на учете по беременности и за соответствующей медпомощью не обращалась.