Беженец из Афганистана выучил английский язык с помощью мыльной оперы

Беженца взяла на воспитание семья британцев, однако подросток не понимал, что говорили ему приемные родители и учителя в школе. Тогда приемная мать Фарида решила ежедневно смотреть вместе с ним телесериал EastEnders с субтитрами. Этот метод одновременного восприятия визуальной, аудио- и текстовой информации оказался для Салеха самым действенным.

«EastEnders помогли мне понять, о чем люди говорили в школе, и в итоге мне удалось стать неотъемлемой частью этого общения», — признался Салех.