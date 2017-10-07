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15:58 (мск), источник: ТАСС

Беженец из Афганистана выучил английский язык с помощью мыльной оперы

ЛОНДОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Беженец из Афганистана выучил английский язык при помощи телевизионной мыльной оперы. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация «Би-би-си». Фарид Салех приехал в Великобританию в 13-летнем возрасте, после гибели отца во время политических разборок.

Беженца взяла на воспитание семья британцев, однако подросток не понимал, что говорили ему приемные родители и учителя в школе. Тогда приемная мать Фарида решила ежедневно смотреть вместе с ним телесериал EastEnders с субтитрами. Этот метод одновременного восприятия визуальной, аудио- и текстовой информации оказался для Салеха самым действенным.

«EastEnders помогли мне понять, о чем люди говорили в школе, и в итоге мне удалось стать неотъемлемой частью этого общения», — признался Салех.

Во время загрузки произошла ошибка.

В то же время специалисты убеждены, что обучение английскому с помощью телевизора в семье не может быть заменой знаний и навыков, которые прививают профессиональные преподаватели. По их мнению, чтобы интегрировать иммигранта в среду общения необходимо пройти специальные курсы языковой подготовки, очереди на которые в некоторых районах Соединенного Королевства растянулись на три года.

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