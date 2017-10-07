Беженец из Афганистана выучил английский язык с помощью мыльной оперы

Беженца взяла на воспитание семья британцев, однако подросток не понимал, что говорили ему приемные родители и учителя в школе. Тогда приемная мать Фарида решила ежедневно смотреть вместе с ним телесериал EastEnders с субтитрами. Этот метод одновременного восприятия визуальной, аудио- и текстовой информации оказался для Салеха самым действенным.
«EastEnders помогли мне понять, о чем люди говорили в школе, и в итоге мне удалось стать неотъемлемой частью этого общения», — признался Салех.
В то же время специалисты убеждены, что обучение английскому с помощью телевизора в семье не может быть заменой знаний и навыков, которые прививают профессиональные преподаватели. По их мнению, чтобы интегрировать иммигранта в среду общения необходимо пройти специальные курсы языковой подготовки, очереди на которые в некоторых районах Соединенного Королевства растянулись на три года.