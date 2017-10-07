Пограничники объяснили причину огромных очередей на границе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси объяснил причину огромных очередей на границе с Литвой, сообщает Sputnik.

Почти 700 грузовых автомобилей скопились в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Самым загруженным, согласно данным пограничников на 14:00, является «Каменный Лог», где своего времени ожидают 220 большегрузов.

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«Как ранее сообщалось, 7 и 8 октября таможенной службой Литовской Республики проводятся работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. В связи с этим от сопредельной стороны поступила информация о проблемах с таможенным оформлением в пунктах пропуска. Данная ситуация влияет на образование очередей на литовском направлении», — проинформировали в ГПК.

Собеседники агентства уточнили, что наладка программных продуктов литовских пунктов пропуска продлится до воскресенья. Предварительное время окончания работ — 13:00 (по минскому времени).