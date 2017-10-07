Пограничники объяснили причину огромных очередей на границе
Госпогранкомитет просит водителей учитывать информацию о проблемах в пунктах пропуска и выбирать другой маршрут.
Госпогранкомитет просит водителей учитывать информацию о проблемах в пунктах пропуска и выбирать другой маршрут.
МИНСК, 7 окт — Sputnik. Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси объяснил причину огромных очередей на границе с Литвой, сообщает Sputnik.
Почти 700 грузовых автомобилей скопились в пунктах пропуска на
«Как ранее сообщалось, 7 и 8 октября таможенной службой Литовской Республики проводятся работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на
Собеседники агентства уточнили, что наладка программных продуктов литовских пунктов пропуска продлится до воскресенья. Предварительное время окончания работ — 13:00 (по минскому времени).
Белорусские пограничники обратили к водителям с призывом учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения, либо и вовсе отложить поездку.