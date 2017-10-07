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16:10 (мск), источник: Publika.md

В горных районах уезда Вылча выпал снег

В Румынии раньше обычного перекрыли Трансальпину. В уезде Вылча выпал снег, и до конца дня в силе остается оранжевый код метеоопасности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

Трассу замело, и видимость из-за снега резко снизилась.

Впрочем, синоптики говорят, что ездить по трассе в этом сезоне еще разрешат. А затем и Трансальпину, и Трансфэрэраш перекроют до весны. А на горных курортах уже сказочный пейзаж.

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