В горных районах уезда Вылча выпал снег
В Румынии раньше обычного перекрыли Трансальпину. В уезде Вылча выпал снег, и до конца дня в силе остается оранжевый код метеоопасности.
В Румынии раньше обычного перекрыли Трансальпину. В уезде Вылча выпал снег, и до конца дня в силе остается оранжевый код метеоопасности.
Трассу замело, и видимость
Впрочем, синоптики говорят, что ездить по трассе в этом сезоне еще разрешат. А затем и Трансальпину, и Трансфэрэраш перекроют до весны. А на горных курортах уже сказочный пейзаж.