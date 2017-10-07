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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Скончался российский постпред при сельскохозяйственной организации ООН

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александр Горбань скончался накануне после тяжелой болезни, сообщили в субботу в МИД РФ.

«От нас ушел не только яркий профессионал, который внес значительный вклад в российскую экономическую дипломатию, но и чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек. Мы скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Горбане Александре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В ходе своей дипломатической деятельности Горбань работал в посольстве в Шри Ланке, постпредстве при ЕС в Брюсселе, в Главном управлении кадров МИД СССР. Почти 25 лет своей жизни он посвятил Департаменту экономического сотрудничества. Горбань прошел в ДЭС ступени от советника до директора департамента, являлся членом Коллегии. Постпредом при ФАО он был назначен в апреле 2014 года.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Валентина Панина
радеют...
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