Скончался российский постпред при сельскохозяйственной организации ООН

«От нас ушел не только яркий профессионал, который внес значительный вклад в российскую экономическую дипломатию, но и чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек. Мы скорбим и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о Горбане Александре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе своей дипломатической деятельности Горбань работал в посольстве в Шри Ланке, постпредстве при ЕС в Брюсселе, в Главном управлении кадров МИД СССР. Почти 25 лет своей жизни он посвятил Департаменту экономического сотрудничества. Горбань прошел в ДЭС ступени от советника до директора департамента, являлся членом Коллегии. Постпредом при ФАО он был назначен в апреле 2014 года.