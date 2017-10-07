Для доказательства связи Николая II и балерины предложили эксгумировать бабушку

По словам Севенарда, его семья располагает косвенными доказательствами родства с монаршей семьей: фотографией, на которой запечатлена Матильда Кшесинская, якобы беременная его бабушкой, и не скрывавшая, что отец ребенка — император.

Для получения прямых доказательств родства бабушки с династией Романовых Севенард предложил эксгумировать, а после перезахоронить останки его бабушки в Петропавловской крепости. Он выразил уверенность, что анализы будут точными.

«Например, для тестов на ДНК, которые взяли у моего отца и дяди, потребуются сложные лабораторные исследования, поскольку связь там через дочь и степень ошибки присутствует. Но если сравнивать ДНК бабушки и Николая (отца и дочери), то тут ошибки быть не может. Учитывая важность событий, мы готовы пойти на это», — заявил бывший парламентарий.

Он отметил, что встречался с Натальей Поклонской, которая выступает против фильма «Матильда», повествующем об отношениях императора и балерины, и представил ей свою версию событий в виде книги и диска с фильмом. Депутат, по его словам, его поблагодарила, но не стала знакомиться с предложенными материалами.