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16:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сергей Стиллавин предложил сделать Ростов столицей России

Ведущие Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов приехали в Ростов.

Ведущие утреннего эфира на федеральном «Маяке» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов приехали в Ростов. Они предложили перенести столицу в наш город. По их мнению, в Москве всегда дождливо, а в Ростове тепло и солнечно.

Ведущие планируют вернуться к нам весной, во время чемпионата мира и обещают целую неделю вести эфиры, связанные с этим событием.

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