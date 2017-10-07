Сергей Стиллавин предложил сделать Ростов столицей России

Ведущие утреннего эфира на федеральном «Маяке» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов приехали в Ростов. Они предложили перенести столицу в наш город. По их мнению, в Москве всегда дождливо, а в Ростове тепло и солнечно.