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16:34 (мск), источник: АиФ Казань

Актер Сами Насери прибыл в Казань на съемки фильма о Шаляпине

Звезда фильма «Такси» французский актер Сами Насери сыграет одну из ролей в художественном фильме о великом русском басе, съемки которого пройдут в Казани, Москве и за рубежом.

Звезда фильма Люка Бессона «Такси» французский актер Сами Насери прибыл в Казань на съемки полнометражного художественного фильма о Федоре Шаляпине.

«Мне уже удалось пообщаться с исполнителем главной роли (Шаляпина — Прим. ред.) Максимом Тимофеевым. Я с нетерпением жду сценарий на французском и на английском языке, — сказал Сами Насери на встрече с журналистами 7 октября. — Я очень рад участвовать в этом проекте, открыть для себя родной город Шаляпина — Казань».

Картина, стартовой площадок съемок которой стала Казань, — совместное производство молодой кинокомпании «Сухба», президентом которой является казанский бизнесмен Тохир Тухтаров, и киностудии «Горизонт Кино». По словам продюсера картины Веры Соколовой, съемки планируется завершить к ноябрю 2018 года.

Сценарист и режиссер Сергей Кожаев не раскрыл пред журналистами интригу, какую именно роль сыграет в картине Сами Насери. «Есть несколько сквозных персонажей, сопровождающих Шаляпина, есть персонажи, противоборствующие ему, есть антигерой, есть злодей, — сказал режиссер. — Сами Насери будет предложена одна из этих ролей».

В фильме также будет занят «Золотой голос» Франции Мурад Бурауи. Исполнитель главной роли Максим Тимофеев — обладатель Золотого Государственного знака «Достояние России».

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