Электронные браслеты для заключенных планируется ввести в Беларуси в 2018 году

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«Думаю, в следующем году мы запустим электронные браслеты. Такой мониторинг позволит снизить количество людей в местах лишения свободы. Тех лиц, которые совершили не тяжкие преступления и которые не опасны для общества, мы не будем изолировать, а ограничим в определенных правах. Если это сработает, то в следственных изоляторах будет на 15% меньше людей, чем сейчас», — рассказал Сергей Дорошко.

Кроме электронных браслетов, в следующем году создадут рабочие места для осужденных в республиканском унитарном сельскохозяйственном предприятии. Хозяйство «Хутор-агро» в Светлогорском районе в уголовно-исполнительной системе.

начнет работать 1 января 2018 года. Здесь планируется расширить свиноферму, цех по производству комбикормов, колбасный цех.

На работу сюда будут направлять не только тех, кто освободился, но тех, у кого заканчивается срок или происходит замена на условно-досрочное или исправительные работы. «Если человеку некуда идти, мы восстановим паспорт, документы, отремонтируем для него дом. Он будет жить и работать под контролем участкового. Мы решим одновременно проблему трудоустройства и проблему организации общественно полезного труда для этой категории граждан», — пояснил Сергей Дорошко.