Пикет сторонников Навального в Челябинске прошел без задержаний
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Согласованный пикет сторонников оппозиционера Алексея Навального в Челябинске в субботу прошел без происшествий, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Согласованный пикет сторонников оппозиционера Алексея Навального в Челябинске в субботу прошел без происшествий, сообщили «Интерфаксу» в
«Пикет согласованный, все прошло спокойно, без задержаний», — сказал сотрудник
Координатор штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов также подтвердил, что акция прошла без нарушений, никто задержан не был.
Как сообщалось ранее, акции сторонников Алексея Навального прошли без происшествий, в частности, в Иркутске, Новосибирске, Барнауле.