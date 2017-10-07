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17:26 (мск), источник: АиФ Крым

Минкультуры Крыма: «Матильду» не будут запрещать к показу в республике

В одном из кинотеатров Симферополя прошел специальный показ фильма Алексея Учителя, где присутствовали специалисты Минкультуры, представители комитета по культуре Госсовета Крыма, духовенства, депутаты крымского парламента.

Картину Алексея Учителя «Матильду» не будут запрещать к показу в Крыму, заявила министр культуры региона Арина Новосельская.

«Никакого запрета не будет и не может быть. Министерство культуры не регулирует деятельность крымских кинотеатров, большинство из которых находятся в частной собственности. Их собственники самостоятельно формируют свой репертуар», — цитирует Новосельскую ТАСС.

Она напомнила, что фильм получил прокатное удостоверение федерального образца Минкультуры РФ.

Заявление было сделано после специального показа «Матильды», который прошел в одном из кинотеатров Симферополя для специалистов регионального минкультуры, представителей комитета по культуре Госсовета Крыма, депутатов крымского парламента, членов Общественной палаты региона, духовенства и представителей официального Дома Романовых.

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