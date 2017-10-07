Минкультуры Крыма: «Матильду» не будут запрещать к показу в республике

Картину Алексея Учителя «Матильду» не будут запрещать к показу в Крыму, заявила министр культуры региона Арина Новосельская.

«Никакого запрета не будет и не может быть. Министерство культуры не регулирует деятельность крымских кинотеатров, большинство из которых находятся в частной собственности. Их собственники самостоятельно формируют свой репертуар», — цитирует Новосельскую ТАСС.

Она напомнила, что фильм получил прокатное удостоверение федерального образца Минкультуры РФ.