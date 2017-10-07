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17:21 (мск), источник: "Российская газета"

Развалины средневекового замка в Калининграде накроют саркофагом

Развалины замка Тевтонского ордена в Калининграде будут накрыты прозрачным саркофагом и станут доступными для посещения.

Об этом заявил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман в ходе «Делового завтрака» в калининградском филиале «Российской газеты». Встреча посвящалась обсуждению градостроительной политики региона.

— Внутри саркофага будет освещение, — рассказал Гарри Гольдман. — Проведем работы по благоустройству территории. Это предполагается сделать к Чемпионату мира в 2018 году. Уникальный исторический объект станет музеем. Сейчас идет подготовка руин к консервации.

По его словам, этот проект не потребует расходов из регионального бюджета, так как нашлись инвесторы, готовые выполнить эти работы за свой счет.

Напомним, замок Тевтонского ордена был построен в XIII веке. В 1944 году он сильно пострадал во время налета английских и американских бомбардировщиков. По решению руководства Калининграда в 1967 году развалины замка были взорваны. Сегодня там ведутся раскопки, археологам удалось обнаружить фундаменты замка и подвальные помещения, которые представляют большой интерес для исторической науки.

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